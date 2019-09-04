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Суд Туниса поддерживает дальнейшее содержание под стражей кандидата в президенты Каруи

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Суд Туниса поддерживает дальнейшее содержание под стражей кандидата в президенты Каруи

Тунис, 4 сентября. Тунисский суд поддерживает дальнейшее содержание под стражей кандидата в президенты страны Набиля Каруи. Об этом сообщает портал voanews.com.

Ранее сообщалось, что единомышленники арестованного кандидата в президенты Туниса Набиля Каруи протестуют и требуют его освобождения.

Суд ранее должен был вынести вердикт, стоит ли освободить Каруи и продолжить расследование возбужденного против него дела об отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов, сообщало издание Washington Post.

Сподвижники Каруи собрались в прошедший вторник возле здания суда в Тунисе, где проходило закрытое заседание суда. По мнению сторонников Каруи, все обвинения политически мотивированы — якобы об этом свидетельствует и его арест в преддверии выборов.

Напомним, политик Каруи является ведущим кандидатом среди 26 человек, которые участвуют в президентских выборах в первом туре. По данным избирательной комиссии Туниса, он может оставаться кандидатом до того момента, пока его не осудят.

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Источник: Voanews.com
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