Тунис готовится к выборам в условиях политического раскола

Тунис, 4 сентября. Через две недели в Тунисе пройдут выборы президента. Политолог Тауфик Джебали отметил, что страна находится в состоянии политического раскола.

Выборы президента Туниса запланированы на 15 сентября. 26 кандидатов хотят стать заменой покойного президента страны Бежи Каида Эссебси.

Джебали отметил, что выборы в этом году будут отличаться от тех, что прошли в 2014 году. По его мнению, на данный момент политическая ситуация в стране характеризуется сильной раздробленностью политических блоков.

«На этот раз выборы гораздо более открытые, и никто не может точно сказать, кто будет победителем», — убежден он.

Отметим, выборы были перенесены с ноября на сентябрь из-за смерти Эссебси в июле.

«В 2014 году Беджи Каид Эссебси смог возглавить команду и продвинуться вперед как единственный кандидат от центристов, он сплотил всех вокруг себя, — отмечает политолог. — На этот раз это не так».

В этом году исламистская партия «Эннахда» впервые выставила своего кандидата Абдель Фаттах Муру, временного спикера парламента и вице-президента партии. Джебали выразил опасения, что президент-исламист создаст больший раскол в стране, однако добавил, что серьезно сомневается, что тунисцы выберут кандидата-исламиста.

«У Муру проблема в его собственной партии, — считает эксперт. — У него проблемы с тунисцами. У многих людей очень плохое представление о нем, хотя он пытается создать образ непредубежденного и современного кандидата».

По словам политолога, сограждане никогда не забывали его контактов с радикалами с Ближнего Востока и Египта, рассказывающими о том, как исламизировать Тунис.