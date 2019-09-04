Путин и Моди сделали совместное заявление по Сирии

Москва, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди сделали совместное заявление по Сирии. Они призвали мировое сообщество уважать суверенитет и территориальную неприкосновенность арабской республики, а в вопросе урегулирования конфликта руководствоваться только дипломатическими инструментами.

«Стороны приветствовали стабилизацию обстановки в Сирии. Они настаивают на необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности САР и призывают к разрешению сирийского кризиса исключительно политико-дипломатическим путем», — говорится в документе.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.

Ситуацию в стране удалось стабилизировать после разгрома террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и создания так называемых зон деэскалации. Тем не менее, на территории республики по-прежнему действуют различные вооруженные формирования, которые продолжают нападать на правительственные войска и мирных жителей.

В ближайшее время планируется проведение трехстороннего саммита по Сирии с участием России, Турции и Ирана. Дата встречи уже определена, но пока не разглашается.

1 Организация запрещена на территории РФ.