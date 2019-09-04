Тегеран, 4 сентября. Иранские власти решили отпустить семерых членов экипажа британского танкера Stena Impero. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

Иран решил отпустить семерых членов экипажа британского танкера. Он напомнил, что среди задержанных есть один россиянин. Как уточнил Ганенко, дипломатическое ведомство может подтвердить, что Тегеран принял решение об освобождении семерых членов экипажа. Решение было принято по запросу компании судовладельца и в соответствии с мнением капитана корабля.

Как пишет ТАСС, все семь моряков могут «безболезненно покинуть судно». Российский дипломат подчеркнул, что оставшиеся 16 членов экипажа могут обеспечить работу танкера в случае выхода в море.

В июле иранские силовики задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Судно сопроводили в порт «Бендер-Аббас». Сообщалось, что состоящий из 23 человек экипаж, в том числе три россиянина, находятся на борту танкера. Но владелец корабля не мог с ним связаться.

Отношения между Великобританией и Ираном обострились 4 июля, после того, как шедший под флагом Панамы супертанкер Grace 1 задержали власти Гибралтара. Поддержку им оказывали британские ВМС. Поводом для задержания стали подозрения в доставке сырой нефти Сирии, что нарушает санкции Евросоюза. Тегеран потребовал освободить танкер, сообщила газета «Известия».

Действия иранских властей в Ормузском проливе раскритиковали в британском парламенте. Член международного комитета Боб Сили отметил, что инцидент демонстрирует кризис отношений между странами. По его мнению, ситуация может привести к серьезным последствиям.

Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев считает, что обострение обстановки может сыграть на руку США. По его мнению, Пентагон стремительно начал подготовку международной морской операции «Страж», которая призвана обеспечить безопасность на водных путях на Ближнем Востоке. Это говорит о том, что Вашингтон ждал повода для усиления присутствия в регионе, отметил сенатор.