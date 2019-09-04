Поклонская отреагировала на приглашение Хантсмана и руководства DW на заседание Госдумы

Москва, 4 сентября. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит посла Соединенных Штатов Америки Джона Хантсмана и руководство немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle на следующее заседание. Об этом Федеральному агентству новостей заявила депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская.

Таков главный итог второго заседания вышеупомянутой комиссии, которое состоялось в среду в стенах нижней палаты парламента.

«Надеюсь, что такое взаимодействие и сотрудничество, основанные на взаимоуважении и желании прояснить некоторые недоразумения в вопросах причастности к внутренним провокациям, будут способствовать установлению более открытых и честных отношений между нашими странами», — отреагировала член фракции «Единая Россия».

По словам Поклонской, возглавляемая ее коллегой-депутатом Василием Пискаревым специальная комиссия в какой-то своей части станет площадкой для снятия напряжения и недопонимания роли партнеров в столь чувствительных вопросах общественной жизни страны.

Примечательно, что в своей работе данная комиссия будет использовать, в том числе, и информацию, предоставленную СМИ, включая и Федеральное агентство новостей.

Напомним, Совет Госдумы ранее принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, в которую вошли 12 депутатов. Причиной стали появившиеся материалы, указывающие на незаконную деятельность иностранных ведомств и СМИ.

В частности, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ведомство доведет до властей ФРГ и США данные о том, как их дипломатические сотрудники и журналисты вмешиваются во внутренние дела России при информировании о незаконных митингах в Москве.

Как объяснила дипломат, американское посольство, например, опубликовало подробную информацию о точках сбора и маршруте незаконной акции, состоявшейся 3 августа. При этом пресс-секретарь посольства США в Москве активно комментировала итоги несогласованного митинга.

Кроме того, на сайте немецкой международной общественной телерадиокомпании была размещена новость на русском языке с призывом к жителям столицы принять участие в незаконной акции.