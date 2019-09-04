Папа Франциск начал поездку по странам Африки

Ватикан, 4 сентября. Папа римский Франциск начал свою международную апостольскую поездку в страны Юго-Восточной Африки. Об этом стало известно из Twitter ватиканского бюро EWTN Vatican.

Сегодня утром началась 31 международная апостольская поездка папы римского в Юго-Восточную Африку. Известно, что всего Франциск посетит три государства: Мозамбик, Мадагаскар и Маврикий.

Первым государством, где остановится папа римский, станет Мозамбик. Там, в столице Мапуту, глава Ватикана пробудет с 4 по 6 сентября и проведет ряд встреч, среди которых будут встречи с президентом страны, представителями властей и общественных организаций. Также в Мозамбике гость из Ватикана примет участие в межрелигиозной встрече молодёжи.

Затем, в период с 6 по 9 сентября, Франциск будет на Мадагаскаре, где встретится с католическим епископатом островного государства, посетит гробницу блаженной Виктории Разоаманариво и примет участие в ночном молитвенном бдении с молодёжью.

Уже 9 сентября папа римский прилетит на Маврикий, где, среди прочего, возглавит Святую Мессу у монумента Пресвятой Девы Марии.

Известно, что в ходе поездки он выступит с 15 беседами и проповедями, а также проведет три мессы под открытым небом — по одной в каждой из трех стран.

Накануне поездки папа римский призвал верующих присоединиться к его молитве, «дабы Бог, наш общий Отец, укрепил во всей Африке братское примирение, единственную надежду на прочный и длительный мир». Соответствующее сообщение представитель духовенства опубликовал в Twitter.

Папа римский Франциск станет вторым папой, который посетит эти страны после Иоанна Павла II, который был предстоятелем Римско-католической церкви с 1978 по 2005 год.