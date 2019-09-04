Путин рассказал о программе развития Дальнего Востока

Владивосток, 4 сентября. Проект программы развития Дальнего Востока до 2025 года уже подготовлен, однако его окончательная редакция должна пройти тщательную шлифовку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета.

Глава государства рассказал, что о подготовке проекта развития до 2025 года, а на перспективу и до 2035 года, договорились еще год назад.

«Работа над программой шла, что называется, «с земли». В ее открытом обсуждении, в том числе с помощью современных интерактивных площадок, приняли участие более 230 тысяч граждан», — сообщил Путин.

Как отметил президент РФ, при разработке проекта развития велись дискуссии в региональных законодательных собраниях и муниципалитетах. По словам главы государства, в документе раскрыты цели и мероприятия, направленные на развитие каждого из 11 регионов Дальнего Востока. Также в ходе встречи президент России поручил подготовить отдельную программу поддержки и развития Сахалина.

Путин подчеркнул, что в окончательной редакции проекта необходимо подробно проанализировать все аспекты и предложенные меры. Особое внимание, по словам президента, необходимо уделить объемам и источникам финансирования и подходам к управленческим решениям.

«Декларации, благие пожелания никому не нужны. Мы с вами прекрасно это понимаем. Все планы должны быть реалистичными и выполнимыми, а значит подкреплены адекватными ресурсами, включая бюджетные средства», — подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ призвал к кардинальным шагам в социальном развитии Дальнего Востока. На заседании Госсовета Путин заявил, что его тревожит сложившаяся в регионе демографическая ситуация, пишет НСН.

Кроме того, ранее глава государства жестко отреагировал на сравнение Дальнего Востока с балластом. Он назвал тех, кто так считает, «придурками», сообщает телеканал «360». Соответствующим высказыванием Путин отреагировал на речь главы Якутии Айсена Николаева, который заявил, что до недавнего времени дальневосточники сомневались в полезности региона для России, передает Deita.ru.