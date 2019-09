Суд отклонил апелляцию об освобождении кандидата в президенты Туниса Каруи

Тунис, 4 сентября. Суд Туниса отклонил апелляцию адвокатов об освобождении кандидата в президенты страны Набиля Каруи. Об этом сообщили местные СМИ.

Сторона защиты Каруи просила выпустить его на свободу, чтобы кандидат смог проводить предвыборную кампанию. После того, как суд огласил решение об отклонении апелляции, юристы заявили, что будут ждать очередного слушания по этому вопросу.

Напомним, Каруи арестовали 23 августа, в его отношении возбудили уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

В минувший вторник сторонники кандидата собрались возле здания суда в Тунисе и потребовали освобождения политика. Они назвали обвинения против него политически мотивированными, о чем свидетельствует и его арест непосредственно перед выборами главы Туниса.

Напомним, что Каруи — ведущий кандидат среди 26 участников президентских выборов в первом туре. По данным избирательной комиссии Туниса, он может оставаться кандидатом до тех пор, пока не будет осужден.

#Tunisia’s judiciary has rejected an appeal for the release of media mogul and presidential candidate, #NabilKaroui, his lawyers have said.



Karoui was arrested on money laundering charges on August 23 shortly after announcing his presidential bid. https://t.co/BgfrU8JsP7