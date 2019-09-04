Власти Судана сняли запрет на трансляцию «Би-би-си» впервые за десять лет

Хартум, 4 сентября. Британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» может возобновить свою работу в Судане. Об этом сообщает суданская газета Sudan Tribune.

По данным издания, переходное правительство Судана отменило запрет на радиовещание арабской службы «Би-би-си». Вещание британской корпорации в Судане было ограничено в 2010 году. При этом до 2010 года арабская служба «Би-би-си» была самой популярной радиостанцией в Судане, аудитория которой составляла более 10 миллионов слушателей. Однако экс-президент Судана Омар аль-Башир запретил вещание радиостанции из-за незаконного ввоза в страну спутникового оборудования.

По данным журналистов, решение о снятии ограничений на вещание «Би-би-си» в Судане было принято военным советом под давлением нового премьер-министра Великобритании Абдаллы Хамдока, который долгое время жил и учился в Великобритании.

В ближайшее время в Хартум прибудут представители «Би-би-си», чтобы обсудить с переходным правительством Судана восстановление радиовещания в стране.

«Мы очень оптимистичны в отношении того, что эта важная аудитория будет восстановлена, но есть путь», — сообщил один из представителей «Би-би-си».

Стоит отметить, что британская корпорация «Би-би-си» была причастна к созданию позитивного образа «революции» в Судане. В апреле 2019 года в самый разгар митинговой активности в социальной сети начала распространяться фотография девушки по имени Алаа Салах.

На снимке была изображена девушка в белой одежде, которая стоит на крыше автомобиля и поет вместе с протестующими «революционную» песню, которая популярна среди суданцев. Фотография девушки распространилась в Сети за несколько дней до отставки Омара аль-Башира. Позднее образ девушки стал главным символом протестов в Судане. В раскрутке образа девушки активно участвовали западные СМИ, среди которых «Би-Би-Си», RFI, France 24, CNN, а также The Guardian.