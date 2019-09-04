Индия заказала у России вооружения на 14,5 миллиарда долларов

Владивосток, 4 сентября. Индия заказала у России вооружения и военной техники на 14,5 миллиарда долларов, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По словам Шугаева, сотрудничество России и Индии в сфере ВТС является важнейшим элементом привилегированного стратегического взаимодействия стран. В этом году Индия заказала у России вооружения на прорывную сумму.

«Прошлый год и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного по сравнению со всеми остальными годами портфеля заказов на 14,5 миллиарда долларов, — констатировал Шугаев. — Это очень значимая цифра и, действительно, это прорыв».

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству отметил, что в 2018 году, несмотря на то, что Индия находилась под давлением, прежде всего, со стороны США, были заключены контракты на поставку систем С-400, а также фрегатов проекта 11356, большой партии боеприпасов для военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил.

Шугаев напомнил о победе в тендере почти на миллиард долларов.

«На сегодняшний день продолжаем переговоры по поставке и лицензионному производству переносного зенитного ракетного комплекса «Игла-С» для Индии», — констатировал он.

Отдельной темой в сотрудничестве России и Индии стоит вопрос послепродажного обслуживания.

«Сегодня это одна из главных тем, которая стоит на повестке дня, — обратил внимание Шугаев, — и для этих целей создана и работает совместная российско-индийская рабочая группа по послепродажному обслуживанию».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация и Индия согласовали солидный пакет двусторонних документов.