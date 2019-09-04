Думская комиссия по вмешательству в дела РФ будет использовать журналистские расследования

Москва, 4 сентября. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России планирует использовать в своей работе журналистские расследования. Об этом по итогам второго заседания сообщил глава комиссии Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«К нам обратились СМИ с просьбой использовать итоги расследований, которые ими проводились. Вопросы вмешательства во внутренние дела страны и разжигание протестных акций — тема не новая, и многие СМИ проводили собственные расследования, есть материалы», — рассказал Пискарев.

По словам председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, статьи будут проанализированы также, как и другие поступающие материалы.

«Одна из главных задач — выработка законодательных инициатив по защите суверенитета Российской Федерации», — напомнил парламентарий.

Как сообщалось ранее, в работе комиссии могут быть использованы эксклюзивные материалы ФАН. В расследовании фактов иностранного вмешательства могут помочь статьи члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна.