Ливия страдает от дефицита воды

Триполи, 4 августа. Охваченная войной Ливия испытывает жесткую нехватку воды. С начала лета в Триполи произошло пять крупных перебоев с поставкой воды.

В Twitter набирает обороты хэштег #WaterlessTripoli (Обезвоженный Триполи).

«Как я объясню своей семье, что они должны идти в мечеть, чтобы помыться?» — возмущается один из местных жителей в соцсетях.

Перебои с водой усугубляются проблемами с обеспечением электроэнергии. Несмотря на жаркую погоду (в конце июля температура установилась в районе плюс 35 градусов по Цельсию), электричество подается в дома Триполи всего на три часа в день, а вода в кранах отсутствует по нескольку дней.

Главная причина кризиса кроется в деградации системы электро- и водоснабжения, которая с 2011 года пришла в полную негодность. Иностранные специалисты перестали посещать страну по соображениям безопасности. В результате все контракты по модернизации социальной инфраструктуры оказались замороженными. Такая судьба, к примеру, постигла проект по созданию трех опреснительных установок, которые планировалось разместить между Триполи и Мисратой.

Вторая причина — это борьба за власть местных кланов и племен, которые используют нужду людей в воде как политический рычаг.

«С 2011 года, особенно в период войны, водные и электрические ресурсы стали политическим рычагом. Вооруженные группы знают это. И они используют его для общественных или личных нужд», — рассказал сотрудник Французского института геополитики Лазиб Мохамед Эссайд.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия.