Москва, 4 сентября. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила о низком проценте отказа в регистрации кандидатами на выборы, которые пройдут 8 сентября.

«Свыше 91 процента кандидатов были зарегистрированы избиркомами», — сообщила Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что в избирательные бюллетени будут включены 105,5 тысячи кандидатов — это 89% всех, кто подал заявление, с учетом выбывших. Всего на выборы всех уровней было подано свыше 118,5 тысячи заявлений. В ходе избирательной кампании некоторые кандидаты выбыли из гонки, однако это не связано с отказами в регистрации.

«Отказ в регистрации получили только 6%. Оставшиеся 5% — это те, кто не представил документов, либо отказался участвовать в кампании по личным причинам, либо выбыл по иным причинам», — объяснила Памфилова.

Глава ЦИК также обратила внимание и на высокий уровень конкуренции среди кандидатов на выборы. Так, на один депутатский мандат на довыборах в Госдуму претендуют девять кандидатов, на выборах высших должностных лиц – около пяти кандидатов на место. На выборах региональных депутатов за одно место поборются восемь кандидатов. Памфилова выразила надежду, что высокую конкуренцию обеспечат не только колоссальное количество кандидатов, но и их качество.

«Чем выше качество кандидатов, тем более качественная конкуренция между ними, тем больше выигрывают наши избиратели по результатам голосования», — подчеркнула Памфилова.

По данным ЦИК, в единый день голосования откроются около 49 тысяч избирательных участков по всей стране, это примерно половина всех существующих участков. В том числе пункты голосования созданы в местах временного пребывания – больницах, вокзалах, судах и местах содержания под стражей. Кроме того, 8 сентября будут работать 30 цифровых избирательных участков и три участка дистанционного голосования.

Несмотря на минимальный процент отказа ЦИК в регистрации кандидатов на выборы, московская «оппозиция» устроила незаконные митинги с требованиями допустить до выборов кандидатов, уличенных в фальсификации. ЦИК отказал в регистрации кандидатами на выборы тем, кто не смог собрать достаточное количество подписей избирателей или в их подписных листах были обнаружены поддельные подписи. Например, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией», возглавляемого Алексеем Навальным, Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Непопулярность кандидатов из шайки Навального заставила «оппозицию» искать избирателей на кладбищах или попросту подделывать подписи. Отказ ЦИК в регистрации был неминуем, однако «оппозиционеры» и не стремились в Мосгордуму. Главной целью навальнистов были незаконные митинги и провокации.