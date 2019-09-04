Путин жестко отреагировал на сравнение Дальнего Востока с балластом

Владивосток, 4 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал «придурками» тех, кто говорил, что Дальний Восток — это балласт, требующий денежных средств, и предложил жить реалиями XXI века.

Во время заседания президиума Государственного совета руководитель Якутии Айсен Николаев поднял вопрос важности Дальнего Востока для страны.

«Нужен ли России Дальний Восток? Казалось, ответ на этот вопрос на сегодняшний день абсолютно очевиден. Но до недавнего времени дальневосточники не были в этом убеждены, поскольку с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — такими словами глава региона начал свое выступление на совещании.

Российский лидер прервал якутского руководителя Айсена, отметив, что так могли сказать «придурки».

«Не знаю, какие придурки так говорили», — жестко парировал глава российского государства.

В свою очередь, Николаев попытался оправдаться за свои слова, отметив, что такие слова звучали еще 25 лет назад. Российский президент обратил внимание на то, что 25 лет назад об этом мог говорить кто угодно.

«Четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне», — выступил с предложением глава РФ.

Напомним, на Восточном экономическом форуме прошлого года (ВЭФ-2018) Путин призывал инвесторов, приходящих на Дальний Восток, не находиться в плену стереотипов, ориентируясь на «вчерашний день». Российский лидер указывал на то, что нужно фокусироваться только на будущем.