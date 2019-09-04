Глава Мосгоризбиркома заявил о полной готовности столицы к выборам

Москва, 4 сентября. Москва полностью готова к предстоящим выборам в столичный парламент, меры на случай возможных провокаций уже предусмотрены. Об этом заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, городская избирательная комиссия совместно с органами исполнительной власти решила все вопросы, связанные как с оснащением участков, так и с безопасностью на них.

«Предусмотрены меры на случай провокаций совместно со штабами ГУВД, прокуратуры, силовых структур, МЧС», — добавил Горбунов.

В частности, все ТИКи, все открытые избирательные участки оснастят средствами видеонаблюдения. Их не будет только в местах временного пребывания — например, в больницах, а также СИЗО, где о желании принять участие в голосовании заявили 78 москвичей. Также, по словам Горбунова, решен вопрос о голосовании граждан, находящихся под домашним арестом.

«Там более 600 человек, из них 240 уже написали заявление, чтобы им предоставлена была возможность проголосовать», — уточнил Горбунов.

По его словам, досрочно в Москве уже отдали свои голоса за кандидатов 0,16% от общего числа избирателей.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах России пройдут выборы разного уровня. Так, в 16 регионах будут избраны губернаторы, в 13 — члены Заксобрания, в 22 административных центрах пройдут выборы в городские думы, в трех столицах регионов — выборы глав муниципальных образований.

Всего на выборах в Мосгордуму зарегистрировано 233 кандидата. Партии представляет 171 из них, 62 являются самовыдвиженцами. Отказы в регистрации получили 57 кандидатов.

В частности, не допустили до выборов протеже скандально известного блогера Алексея Навального Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Илью Яшина и других «независимых кандидатов» и представителей непарламентских объединений. Их сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных подписях.

Выяснилось, что «оппозиционеры» организовали «фабрики» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвых людей. Так, у юриса так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Недовольные решением решением Мосгоризбиркома «оппозиционеры» организовали череду незаконных митингов. Несанкционированные мероприятия не раз сопровождались задержаниями особо агрессивных нарушителей порядка, при этом правоохранительные органы действовали строго в рамках закона. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий.

Ранее политолог Павел Данилин представил сайт под названием «Кандидат-2019», на котором размещена вся доступная информация об участниках предстоящих выборов в столичный парламент.