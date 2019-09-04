Захарова раскритиковала реакцию Берлина на авиаудар США по Идлибу

Москва, 4 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически прокомментировала реакцию Берлина на авиаудар США по Идлибу. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

В своем выступлении в ходе традиционного еженедельного брифинга по вопросам внешней политики официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявление представителя правительства Германии, который сказал, что не имел исчерпывающей информации об авиационной атаке США, и вспомнила инцидент в Солсбери.

«Когда предпринимались меры в связи с некими событиями в Солсбери, у которых нет никаких подтверждений, нам говорили, что есть исчерпывающие данные, которых, правда, никто не видел, а когда весь мир видел — все СМИ передали о том, что по Идлибу США нанесли авиаудар, и США сами об этом сказали, — правительство ФРГ говорит, что исчерпывающей информации нет», — заявила Захарова на брифинге.

Кроме того, представитель российского МИД отметила, что если в Германии считают имеющиеся сведения недостаточными, то могут обратиться с запросом напрямую к Вашингтону.

«Они могут запросить у своих союзников соответствующие сведения — можно запросить по линии НАТО, по линии ЕС можно было уточнить, что там произошло», — добавила она.

Захарова подчеркнула, что «безапелляционная риторика» Берлина не соответствует примеру конструктивного взаимодействия по Сирии.

Нанесенный американской стороной 31 августа авиаудар в зоне деэскалации в провинции Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям.

Атака была совершена вразрез со всеми существующими договоренностями и серьезно пошатнула действующий в этой зоне режим тишины. США не уведомили о своих планах ни российскую, ни турецкую сторону, которые осуществляют постоянный мониторинг ситуации в Идлибской зоне деэскалации.