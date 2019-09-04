DW могут лишить аккредитации в России

Москва, 4 сентября. Телерадиокомпанию DW могут лишить аккредитации за несоблюдение российских законов. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Надеемся, что они (представители DW. — Прим. ФАН) придут и дадут пояснения. Но формально такое право за нами остается», — заявил Пискарев, отвечая на вопрос журналистов о возможности обращения в соответствующую структуру с просьбой лишить СМИ аккредитации.

Они знали, что митинг запрещен, они знают наши законы, тем не менее пошли на нарушение, отметил он.

«Я не вижу препятствий для того, чтобы выйти с такой инициативой», — добавил Пискарев.

При этом он уточнил, что надеется на ответную реакцию со стороны редакции и ожидает получить ответ в течение нескольких недель.

Напомним, на сегодняшнее заседание комиссии был приглашен шеф-редактор московского бюро DW. Однако он не явился.

Ранее на сайте нижней палаты парламента был опубликован ответ СМИ на приглашение комиссии. В письме главы администрации генеральной дирекции телерадиокомпании Йоханнеса Хоффманна говорится, что сотрудники московского бюро не обладают полномочиями для коммуникации с политическими институтами.

Для обсуждения вопроса главу думской комиссии пригласили в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором телерадиокомпании.