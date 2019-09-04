Участник ВЭФ рассказал, как форум повлияет на мировую экономику и политику 

Владивосток, 4 сентября. Принятые на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) решения влияют на экономику не только стран большого Дальнего Востока, но и на всю мировую экономику. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», декан Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий.

«Форум, безусловно, развивается. Заметен рост внимания к российской экономике со стороны соседних стран Юго-Восточной Азии. Так же и внимание российских экономических кругов к этим странам довольно велико. Развитие экономических отношений в регионе идет, можно сказать, бурно», — отметил собеседник ФАН.

По его мнению, позитивных признаков развития отношений России с соседями по Дальнему Востоку достаточно много.

«Уже то, что на форуме присутствуют лидеры Японии и Индии говорит о том, что к Восточному экономическому форуму привлечено большое внимание не только предпринимателей и экономистов, но и разного рода аналитиков, в том числе политических», — сказал Быстрицкий.

На форуме ищут пути развития Дальнего Востока, а сам Владивосток становится центром притяжения для людей неравнодушных к экономическому состоянию этого региона, считает участник ВЭФ.

«Хотя данный форум – это экономическое, а не политическое мероприятие, совсем отделить политику от экономики нельзя. Мы видим, что, в общем и целом, складывается новая мировая комбинация», — заявил эксперт.

Он напомнил, что сегодня на долю стран Юго-Восточной Азии приходится порядка 40% мирового ВВП.

«Это столько же, сколько приходится на всю «большую семерку». Мы видим, как стремительно развивается Евразия и особенно ее восточная часть. То есть от того, какие договоры будут подписаны на ВЭФ, в какой-то степени зависит экономический и политический климат во всем мире. Я думаю, что данный форум — успешный пример взаимодействия России с другими странами», — резюмировал собеседник ФАН.

В этом году Всемирный экономический форум проходит в пятый раз. За этот период принято более 40 законов, направленных на стимулирование инвестиционной активности и улучшение социальной сферы на Дальнем Востоке. Создано 20 территорий опережающего развития, пять свободных портов, создано более 230 новых предприятий. В инвестиционном пространстве Дальнего Востока действуют 17 стран мира – Китай, Япония, Республика Корея, Австралия, Новая Зеландия, Вьетнам и другие. Около трети прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию с 2014 года, пришли в дальневосточные регионы.