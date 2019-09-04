Определена дата проведения трехстороннего саммита по Сирии

Владивосток, 4 сентября. Дата проведения очередного трехстороннего саммита по Сирии с участием России, Турции и Ирана определена. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке, журналисты спросили дипломата, известно ли, когда пройдет встреча, направленная на урегулирование ситуации в Сирии.

«Да, известна​​​. Но пока не буду говорить», — ответил Ушаков.

Отметим, что очередной саммит лидеров «астанинской тройки» должен состояться в Турции.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от террористических группировок. Основные силы запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН. За несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в стране, прекращению огня и возврату к мирной жизни, а также созданию зон деэскалации.

Ранее стало известно, что системы ПВО отразили атаку беспилотников, запущенных террористами для нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.