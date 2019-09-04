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Уставший молодой отец в Кемерово подарил новорожденную дочь соседке

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Уставший молодой отец в Кемерово подарил новорожденную дочь соседке

Кемерово, 4 сентября. Молодых родителей в Кемерово могут лишить прав за оставление новорожденного ребенка у соседки, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Сотрудники поликлиники сообщили, что местная жительница принесла в медучреждение полуторамесячную девочку. Полиция выяснила, что это ребенок соседей, которые не появляются дома.

По данным правоохранителей, 19-летняя кемеровчанка оставила ребенка мужу, а сама пошла гулять с друзьями. Через четыре дня отец ребенка отдал малышку соседке, а также передал ей документы на дочь.

Инспекторы по делам несовершеннолених проверяют инцидент, пишет «Газета Кемерова». Выяснилось, что молодые родители несколько дней распивали спиртные напитки. За неиспонение родительских обязанностей им грозит штраф в размере 500 рублей.

Их также могут лишить родительских прав. Ребенок сейчас находится в поликлинике, его жизни ничто не угрожает. Ранее сообщалось, что в Республике Башкирия женщина убила собственного годовалого ребенка. Она находится под арестом до суда.

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