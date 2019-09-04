Продолжительность жизни россиян выросла. События дня. ФАН-ТВ

Встреча Путина и Моди Президент России и премьер-министр Индии подписали несколько соглашений. Они касаются экономической, военно-технической и культурной сфер. Как отметил лидер нашей страны, это путь к новым вершинам сотрудничества. «Подписанный только что солидный пакет межведомственных и корпоративных соглашений охватывает самые разные направления и, безусловно, послужит дальнейшему расширению многоплановых российско-индийских связей», — подчеркнул российский лидер. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл во Владивосток утром 4 сентября. Он принимает участие в Восточном экономическом форуме. А сегодня вместе с Владимиром Путиным он посетил судостроительный комплекс «Звезда», где увидел крупнейший атомный ледокол в мире и познакомился с самыми популярными моделями судов. Президент России пригласил премьера Индии на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В свою очередь Моди отметил, что за время президентства Путина отношения России и Индии только укрепились.

Освобождение моряков Stena Impero Иран освободит семерых моряков задержанного британского танкера. Об этом сообщают местные СМИ. Как отмечают журналисты, кто именно покинет корабль — пока неизвестно. Скорее всего, среди освобожденных будет один наш соотечественник. Напомним, танкер Иран задержал в Ормузском проливе в середине июля. Причиной стало нарушение международных правил. На борту находилось 23 моряка из Латвии, Филиппин и Индии, также трое россиян. Сотрудники посольства России в Тегеране встречались с нашими соотечественниками. Они рассказали, что моряки не жалуются на условия содержания, продуктами и водой они обеспечены.

Дело о вмешательстве Запада в выборы Deutsche Welle не примет участие в заседании комиссии Государственной думы. Такой ответ представители немецкой телерадиокомпании дали российским депутатам. В парламенте расследуют вмешательство других государств во внутренние дела России. Это связано с незаконными митингами, которые прошли в Москве в июле и августе. Причиной таких акций стал недопуск некоторых выдвиженцев на выборы в городскую думу. Их не зарегистрировали из-за серьезных нарушений — подделки подписных листов. Многие эксперты уверены, что за такими незаконными выступлениями скрывается попытка Запада расшатать внутриполитическую обстановку в России. И немалую роль в этом играют иностранные СМИ. Все же представители Deutsche Welle от встречи не отказались. Правда, заявили, что она должна пройти в Германии. Туда уже приглашен глава думской комиссии Василий Пискарев.