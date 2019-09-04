Продолжительность жизни россиян выросла. События дня. ФАН-ТВ

Встреча Путина и Моди
Президент России и премьер-министр Индии подписали несколько соглашений. Они касаются экономической, военно-технической и культурной сфер. Как отметил лидер нашей страны, это путь к новым вершинам сотрудничества.
«Подписанный только что солидный пакет межведомственных и корпоративных соглашений охватывает самые разные направления и, безусловно, послужит дальнейшему расширению многоплановых российско-индийских связей», — подчеркнул российский лидер.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл во Владивосток утром 4 сентября. Он принимает участие в Восточном экономическом форуме. А сегодня вместе с Владимиром Путиным он посетил судостроительный комплекс «Звезда», где увидел крупнейший атомный ледокол в мире и познакомился с самыми популярными моделями судов. Президент России пригласил премьера Индии на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В свою очередь Моди отметил, что за время президентства Путина отношения России и Индии только укрепились.
Освобождение моряков Stena Impero
Иран освободит семерых моряков задержанного британского танкера. Об этом сообщают местные СМИ. Как отмечают журналисты, кто именно покинет корабль — пока неизвестно. Скорее всего, среди освобожденных будет один наш соотечественник. Напомним, танкер Иран задержал в Ормузском проливе в середине июля. Причиной стало нарушение международных правил. На борту находилось 23 моряка из Латвии, Филиппин и Индии, также трое россиян. Сотрудники посольства России в Тегеране встречались с нашими соотечественниками. Они рассказали, что моряки не жалуются на условия содержания, продуктами и водой они обеспечены.
Дело о вмешательстве Запада в выборы
Deutsche Welle не примет участие в заседании комиссии Государственной думы. Такой ответ представители немецкой телерадиокомпании дали российским депутатам. В парламенте расследуют вмешательство других государств во внутренние дела России. Это связано с незаконными митингами, которые прошли в Москве в июле и августе. Причиной таких акций стал недопуск некоторых выдвиженцев на выборы в городскую думу. Их не зарегистрировали из-за серьезных нарушений — подделки подписных листов. Многие эксперты уверены, что за такими незаконными выступлениями скрывается попытка Запада расшатать внутриполитическую обстановку в России. И немалую роль в этом играют иностранные СМИ. Все же представители Deutsche Welle от встречи не отказались. Правда, заявили, что она должна пройти в Германии. Туда уже приглашен глава думской комиссии Василий Пискарев.
Увеличение продолжительности жизни
Россияне стали жить дольше. Такое заявление сделала министр здравоохранения нашей страны Вероника Скворцова. Так, за семь месяцев этого года средняя продолжительность жизни женщин выросла до 78,5 лет, мужчин — до 68,5 лет. В прошлом году показатель достиг рекордной отметки. Он увеличился на 0,2 года у женщин и 0,3 года у мужчин. Но это еще не предел. К 2024 году президент Владимир Путин поручил повысить продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году до 80. Поможет в этом нацпроект «Здравоохранение». Он нацелен, к примеру, на совершенствование первичной медпомощи и раннее выявление онкозаболеваний.