Захарова назвала нелигитимным представительство США по делам Венесуэлы в Колумбии

Москва, 4 сентября. Открытие американской стороной при посольстве в Колумбии секции по делам Венесуэлы незаконно. Об этом заявила журналистам на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На прошлой неделе Госдеп США сообщил об открытии «временного дипломатического офиса» по делам Венесуэлы в столице Колумбии.

По словам представителя дипломатического ведомства РФ, возникает резонный вопрос: какие задачи США ставят перед учреждаемым подразделением, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Как следует из заявления Госдепа, Вашингтон планирует использовать его для легитимизации контактов с самопровозглашенным врио президента Гуайдо и дальнейшего давления на законное правительство в Каракасе», — отметила спикер российского МИД.

Захарова подчеркнула, что это «абсолютно нелегитимная конструкция».

Напомним, в Венесуэле в начале текущего года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо на незаконных основаниях провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран под предводительством Вашингтона заявили о признании Гуайдо. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как единственного легитимного президента. Российская сторона назвала «президентский статус» Гуайдо несуществующим.

Западные ангажированные СМИ намеренно искажают реальное положение дел в Венесуэле, распространяя фейковые новости. Так, журналисты опубликовали вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено российскими самолетами, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в Каракас. Однако все эти фейковые новости были опровергнуты Москвой и Каракасом, а позднее и теми СМИ, которые их распространяли.