Генерал Аль Джувелли попросил Россию протянуть Ливии руку помощи

Работающие в Ливии специальные корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов встретились в Триполи с генералом Усамой Аль Джувелли, начальником западного военного округа страны. Генерал рассказал о начале гражданской войны в Ливии и о нынешней сложной ситуации в этой стране. В ходе беседы Аль Джувелли, в свое время окончивший московскую Академию имени Фрунзе (ныне Общевойсковая академия ВС РФ), вспомнил о некогда теплых и дружеских российско-ливийских отношениях, выразив надежду на возобновление таких отношений в ближайшее время.

«Россия — это, безусловно, великая страна, мы смотрим на нее с уважением и с уверенностью, что она способна сыграть великую роль в восстановлении мира в Ливии, особенно фактом своего членства в Совете Безопасности ООН, — отметил генерал в беседе со спецкорами ФАН. — Мы надеемся, что Россия сумеет убедить страны, которые негативным образом влияют на внутриливийский конфликт, соблюдать все резолюции Совета Безопасности, касающиеся Ливии».

В частности, речь идет о строгом соблюдении запрета на поставки оружия всем сторонам гражданского конфликта в Ливии, подчеркнул Аль Джувелли.

«Все мы знаем про исторически (еще со времен СССР) сложившееся доброе отношение России к государствам так называемого третьего мира, — отметил собеседник ФАН. — Россия никогда не проводила захватническую политику, напротив, ваша страна старалась опекать тех, кто освободился от колониального гнета. Исходя из этого, мы надеемся, что наши добрые отношения не только восстановятся, но и будут плодотворно развиваться».

Генерал напомнил, с чего началась гражданская война в Ливии: пусковым механизмом стала агрессия НАТО против этой суверенной страны, которая привела к свержению и убийству ливийского лидера Мауммара Каддафи, а также к растянувшемуся на десятилетия хаосу.

Напомним, интервенция в Ливии сил международной коалиции (в основном стран НАТО) под предлогом защиты мирных жителей была санкционирована резолюцией Совета Безопасности ООН от 17 марта 2011 года. Резолюция была принята десятью голосами «за» (Великобритания, США, Франция, Босния и Герцеговина, Габон, Колумбия, Ливан, Нигерия, Португалия, ЮАР) при пятерых воздержавшихся (Китай, Россия, Бразилия, Германия, Индия). Голосов против не было.

«Нам хорошо известно, что наши друзья в России сегодня сожалеют, что во время голосования по резолюции ООН в 2011 году, в дни нашей революции, они заняли нейтральную позицию, — подчеркнул Усама Аль Джувелли. — Хочу обратиться к ним со словами, что сожалеть об этом не надо. Рано или поздно Муаммар Каддафи в силу естественных причин вынужден был бы оставить свой пост, и тогда в стране воцарился бы еще более страшный хаос. Выстроенная им система была рассчитана исключительно на его единоличное правление, с прекращением которого она рухнула бы, навсегда похоронив под собой ливийскую государственность. Сегодня мы благодарны России за ее нейтралитет в те непростые для Ливии дни и хотим, чтобы ваша страна протянула руку помощи народу, сорок два года страдавшему от диктаторского режима».

Однако, как ни относиться к личности Каддафи, именно интервенция и агрессия НАТО привели к тому, что Ливии на долгие годы погрузилась в хаос, из которого стране пора выбираться, считает собеседник ФАН.

«В результате фактического распада Ливии появились проблемы, касающиеся не только ливийцев, не только жителей Европы, но и вашей страны. В частности — это неконтролируемые миграционные потоки и террористические угрозы, — предупреждает генерал. — Повторюсь: мы ждем и надеемся, что Россия примет активное участие в разрешении нашей нынешней ситуации, и это участие будет иметь сугубо положительный эффект. Тем более, что ваша страна в последние годы значительно укрепила свой авторитет на международной арене, и ее слово сейчас звучит, без сомнения, весомо. Все это дает России право и возможность убедить тех, кто подогревает наш внутренний гражданский конфликт, в том, что проблемы Ливии нужно решать не поставками оружия и артиллеристскими ударами, а путем переговоров и международных конференций».

Любое иностранное вмешательство в дела Ливии — недопустимо, считает генерал.

«По сути, то, что происходит сегодня в песках ливийской Сахары, — это война между силами, не имеющими к Ливии никакого отношения, но ведущаяся ценой нашей крови и наших ресурсов, финансируемая извне с целями, несовместимыми с устремлениями нашего народа. В конце хочу еще раз подчеркнуть: мы уверены в России, в ее положительном вкладе в разрешение сложившейся тяжелой ситуации и в прекращение кровопролития между ливийцами», — резюмировал Усама Аль Джувелли.

Напомним, корреспонденты Федерального агентства новостей отправились в командировку в Ливию, чтобы подробно информировать российскую аудиторию о ситуации в этой стране. Спецкоры ФАН находятся на территории страны, подконтрольной властям Триполи, по разрешению МИД РФ и МИД Ливии. Оперативно узнавать от наших корреспондентов о событиях в этой стране можно также с помощью Telegram-канала «ЛивияФАН».

Недавно наши журналисты посетили демонстрацию в Триполи, участники которой протестовали против вмешательства Франции и США во внутренние дела этой страны и в разжигании ливийского конфликта.