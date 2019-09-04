В Госдуме объяснили, почему США не реализуют план по срыву «Северного потока — 2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что у Вашингтона есть реальная возможность остановить строительство «Северного потока — 2» с помощью санкций против компаний, прокладывающих трубы по морскому дну. В Госдуме оценили эту идею.

Выступая в Институте Гудзона, Тед Круз сообщил, что компаний, владеющих судами-трубопрокладчиками, в мире всего пять, а потому введение санкций в отношении них будет эффективной мерой для остановки строительства российского газопровода в Европу, даже несмотря на то, что он построен уже на три четверти.

По словам американского сенатора, соответствующий законопроект обсуждался в комитете по иностранным делам Сената США в июле этого года и был поддержан на предварительном голосовании 20 парламентариями. Воздержались всего двое. Из этого Тед Круз сделал вывод, что санкции против трубоукладчиков поддержат обе палаты Конгресса США. По мнению сенатора-республиканца, лучшее, что можно сделать, это лишить Россию денег «за ее милитаризм».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что в американском парламенте нет единогласия по поводу «Северного потока — 2», а это значит, что санкции в отношении компаний, занимающихся строительством российского газопровода, не будут приняты абсолютным большинством голосов.

«Думаю, что сенатор Тед Круз — это представитель парламентариев, для которых приоритет личного политического пиара является доминирующим. Мне кажется, сейчас, на фоне глобальной торговой войны США с Китаем и на фоне весьма обнадеживающей политики, которую ведет Дональд Трамп и его администрация, подобная риторика имеет небольшие шансы на реализацию. Поэтому я бы не стал относиться к словам Круза избыточно серьезно. В Сенате США есть разные мнения. И политика, реализуемая нашим президентом Владимиром Путиным, дает, может быть, и не столь быстрые всходы, поскольку это те зерна, которые были посажены в зиму, но оттепель в российско-американских отношениях уже наступает. А потому есть надежда, что слова о санкциях Вашингтона, способных сорвать проект «Северного потока — 2», останутся лишь словами», — сказал Владимир Гутенев.

Он добавил, что каждое решение США о санкциях не может не сказаться и на самой американской экономике, а потому в Вашингтоне все несколько раз взвесят и оценят, прежде чем что-то решать.