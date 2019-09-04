Москва, 4 сентября. Нужны кардинальные шаги в социальном развитии Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании президиума Госсовета в среду.

Как уточнил глава государства, в большинстве регионов Дальнего Востока демографические показатели находятся в «тревожной зоне». Он добавил, что не видит прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке. Как пишет ТАСС, Путин призвал к кардинальным шагам в социальном развитии Дальнего Востока.

«Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, красной зоне», — подчеркнул он.

21 августа Путин в приветствии участников ВЭФ отметил важность развития Дальнего Востока.

«Развитие Дальнего Востока, укрепление его экономического, инновационного потенциала, повышение качества жизни людей — наш важный, безусловный приоритет, задача общенационального масштаба», — следует из телеграммы главы государства.

Российский президент обратил внимание на то, что в течение последних лет предпринимаются серьезные меры, которые направлены на поддержку предпринимательского сектора в регионе и создание территорий опережающего развития.

Путин выразил уверенность в том, что форум пройдет в плодотворном ключе, даст толчок новым, перспективным проектам и обоюдному сотрудничеству. Помимо этого, на площадке форума появится возможность на высоком профессиональном уровне обсудить подходы и механизмы реализации национальной программы развития Дальнего Востока, резюмировал лидер РФ.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября в столице Приморского края​​​.

Напомним, в июле в Москве прошло итоговое заседание коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Здесь обсудили итоги работы за 2018 год и поговорили о задачах на текущий. Сейчас Дальний Восток и Арктика восстанавливаются и развиваются после долгих лет отставания от других регионов. Проводится большая работа, которую необходимо делать еще интенсивнее, чтобы наверстать упущенное и выполнить все поставленные перед регионами задачи на ближайшее время.

Главная цель Дальнего Востока — уменьшить отток жителей региона. Эта проблема хоть и уменьшилась, но по-прежнему считается острой.

Для того, чтобы жители не покидали свою родину, а люди из других регионов, наоборот, приезжали туда, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики придумывает различные привлекательные варианты для граждан. Во-первых, это увеличение количества высокооплачиваемых рабочих мест. Во-вторых, сейчас существует инициатива для уменьшения ипотечной ставки до 2%, а первоначальный взнос должен быть равен нулю.

Сейчас на Дальнем Востоке созданы 19 территорий опережающего развития, улучшение региона продолжается. Помимо главной цели — уменьшение оттока населения, есть и другие: повышение уровня социально-экономического развития ДФО, обеспечение потребности в трудовых ресурсах, закрепление населения и повышение качества жизни в регионе.