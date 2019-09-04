Провокатор Жуков сядет на три года за нападение на сотрудника Росгвардии

Москва, 4 сентября. Участник незаконной акции в Москве 27 июля Кирилл Жуков, ударивший росгвардейца, приговорен к трем годам колонии общего режима. Такой вердикт вынес Тверской суд Москвы.

Жукова признали виновным по статье 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Свою вину осужденный не признает.

Прокурор просил для Жукова 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По данным следствия, Жуков на незаконном митинге в Москве ударил сотрудника Росгвардии по шлему, от чего «правоохранитель испытал физическую боль».

Провокатор Кирилл Жуков не признал вину и объявил голодовку . Он теперь – вторая Жанна Д’Арк несистемной оппозиции. pic.twitter.com/p4fgRROZuv — Илиас Меркури (@imerkouri) 2 августа 2019 г.

Напомним, так называемая «оппозиция» провела в Москве незаконные митинги из-за отказа МГИК регистрировать их кандидатов на выборы в МГД. Так называемых «независимых кандидатов не допустили к выборам из-за большого количества нарушений. У соратников скандального блогера Алексея Навального были обнаружены «подписи мертвецов». Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14,67% поддельных подписей при допустимом показателе в 10%.

Организаторов незаконных акций предупреждали об ответственности за проведение митинга. Провокаторы вели себя агрессивно: бросали в правоохранителей бутылки, куски асфальта, призывали к беспорядкам.

При этом сотрудники полиции вели себя сдержанно и гуманно по отношению к нарушителям. Правоохранители защищали соотечественников от неадекватных выходок псевдооппозиционеров и пресекали провокации.