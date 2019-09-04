В Молдавии воруют новый миллиард, а на рассказывающих об этом журналистов давят

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич является персоной нон-грата не только в США, но и в Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года.

В связи с этим он начал работу над документальным циклом «17 мгновений молдавской весны» — так как в режиме реального времени, параллельно с публикациями нашего «сериала», власть этой весной в Молдавии поменялась. Помогали же ему в работе сами местные жители, присылающие до сих пор материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть, по сути, на наших глазах развернулся беспрецедентный проект в новейшей медиа-истории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

Честно говоря, я уже думал завершить свой «сериал», но молдавская власть (причем, что огорчительно, новая!) мне этого сделать не дает: приходится через границы (государственные, если кто не понял) напоминать им о неприятном.

Да, пока новая власть в Молдавии «не спит ночами», стремясь найти виновных в краже огромных средств (точно более одного миллиарда в молдавских леях) из финансово-банковской системы страны, приспешники прежней власти (то есть люди, бывшие в подчинении у беглого олигарха Владимира Плахотнюка) преспокойно живут и здравствуют. И, увы, к ним не предъявляют никаких претензий.

Смотрите: около двух месяцев назад был опубликован отчет британского расследовательского агентства «Кролл» о краже денег из Молдавии, но ни один из фигурантов этого отчета так и не был объявлен в розыск. Ну, разве что бывший мэр города Оргеев Илан Шор, он же глава партии имени самого себя, он же — муж певицы Жасмин. И то — в розыск его объявили не сразу.

Правда, и ловить Шора и иже с ним попросту некому — до сих пор не назначен новый генеральный прокурор, а все остальные работники следственных органов, не зная, куда пометет новая метла, предпочитают ничего не делать и ждать, когда им скажут, в какую сторону бежать. В то же время бывший генеральный прокурор Молдавии Эдуард Харунжен, человек из плеяды птенцов Плахотнюка, как выяснилось буквально на днях, заработал с начала 2019 года и до своей отставки в середине июля почти 60 тысяч долларов.

Его коллега по антикоррупционной прокуратуре Адриана Бецишор, прославившаяся тем, что засадила на девять лет бывшего главу молдавского кабмина Владимира Филата, заклятого врага Владимира Плахотнюка, также недавно покинула сперва пост и.о. главы упомянутого ведомства, а затем и вовсе ушла из прокуроров. При этом с начала 2019 года и до своего ухода она получала в виде зарплаты около 3,3 тысячи долларов в месяц. И это при том, что средняя зарплата по Молдавии — 380 долларов!

Заслужила?..

На фоне этих фактов как само собой разумеющееся выглядят действия экс-премьера Юрия Лянкэ, участвовавшего в передаче Кишиневского аэропорта в концессию компании, аффилированной Шору, а следовательно, Плахотнюку. Недавно Лянкэ попытался вывезти в соседнюю Румынию 50 тысяч евро наличными, но ему не дали этого сделать молдавские таможенники. Впрочем, Лянкэ пересекал госграницу аж шесть раз за весьма короткий период и, возможно, сумел таки провезти денежки более мелкими партиями, по 10 тысяч евро, как разрешают местные законы.

Затем стало известно, что он подарил румынской партии «За Румынию» почти 30 тысяч долларов. И это только то, о чем мы с вами умудрились узнать! Кстати, столь щедрый дар небезоснователен — Лянкэ, видимо, решил, что в Молдове ему ничего не светит в плане политического будущего и решил стать кандидатом от упомянутого политформирования в Европарламент. Правда, и там он пролетел. В общем, на приспешников Плахотнюка, судя по всему, никто всерьез не думает в Молдавии обращать внимание.

Причем речь идет не только о его ближних вроде экс-премьера Павла Филипа, который с удовольствием катается в Румынию и встречается с тамошними политическими маргиналами типа бывшего президента этой страны Траяна Бэсеску. Правосудие, к сожалению, дремлет и в отношении мелких сошек, которых Плахотнюк мог даже лично никогда не знать, разве что слышать имена в отчетах о работе своих схем.

Мой коллега по журналистскому цеху из Молдовы Николай Костыркин, который немало помогал мне консультациями с моим «сериалом» (о нем я рассказывал здесь), давеча рассказывал мне об одном из таких деятелей по имени Николай Паша, который работает судебным исполнителем в Кишиневе.

О неприглядных делишках Паши я уже писал. Рабочее удостоверение до сих пор помогает Паше проворачивать откровенно криминальные схемы, выгоняя на улицу из собственных квартир и домов десятки семей.

Костыркин пристально следит за действиями Паши и уже провел первую часть своего журналистского расследования, итогами которого поделился на специальной пресс-конференции. Там он назвал вещи своими именами, что, конечно же, не понравилось Паше, видимо, всерьез обеспокоившемуся возможным привлечением к ответственности.

Поэтому Паша в стремлении себя легитимизировать в глазах общественности решил подать в суд и на Костыркина, и на двух глав семей, выселенных им, Пашой, в обход закона. Судебный исполнитель требует от всех троих извинений. Извиняться, насколько мне известно, никто из них не собирается. На правду, говорят, обижаться грешно.

Таким образом, налицо попытка субъекта с весьма сомнительной репутацией надавить, в частности, на журналиста, который поставил перед собой задачу всеми доступными его профессии способами защищать тех, кого не может защитить государство.

Вот и хочется спросить: дойдет ли когда-нибудь молдавская система (и правосудия, и власти) до искоренения мелких дельцов, чей заветный миллиард находится в кошельках самых бедных и беззащитных в стране людей?..