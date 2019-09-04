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Россия и Индия выступили за реформу Совбеза ООН

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Россия и Индия выступили за реформу Совбеза ООНВладивосток, 4 сентября. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди призывают к реформе Совета Безопасности ООН, которая «отражала бы современные глобальные реалии». Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам ХХ российско-индийского саммита.

На встрече во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума лидеры России и Индии выразили обеспокоенность в связи с возможным развертыванием гонки вооружений в космосе и превращением космического пространства в поле военной конфронтации, передает «Царьград».

Также они подняли вопрос об эффективности деятельности Совета Безопасности ООН в решении вопросов международной безопасности и предложили его реформировать.

«Стороны призвали к реформе Совета Безопасности ООН, которая отражала бы современные глобальные реалии и делала бы этот орган более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности», — сказано в документе​​​.

Сейчас во Владивостоке проходит пятый Восточный экономический форум, который продлится до 6 сентября.

Премьер Индии присутствует на нем в качестве гостя. Моди прибыл в столицу Приморского края сегодня утром, но за это время Российская Федерация и Индия уже согласовали пакет двусторонних документов, а также подтвердили, что придерживаются принципа невмешательства во внутренние дела других стран. 

Президент России Владимир Путин пригласил индийского премьер-министра на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне в российскую столицу в 2020 году.

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Источник: «Царьград»
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