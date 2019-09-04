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Премьер Судана потребовал не вмешиваться в назначение министров

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Премьер Судана потребовал не вмешиваться в назначение министров

Хартум, 4 сентября. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук выступил против любых попыток вмешаться или повлиять на его решение при назначении министров страны, сообщило издание ZanzibarLeo.

По информации издания, Хамдук раскритиковал составленный на основе квот список кандидатов на посты министров, который был представлен основной оппозиционной силой в Судане — альянсом «За свободу и перемены». Политик также подчеркнул приверженность установлению критериев отбора министров правительства, которые способствуют восстановлению безопасности в Судане.

Накануне стало известно, что Хамдук и «За свободу и перемены» согласовали имена десяти министров переходного правительства. Ожидается, что состав нового правительства Судана будет объявлен в четверг.

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