Эксперт рассказал, как Дальний Восток превращается в «мейнстримовую точку» России

Дальний Восток для России сейчас «мейнстримовая точка». Он позволяет России организовывать экономическую связь с развитыми странами Азиатского региона. Так считает генеральный директор Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков.

В первый день Восточного экономического форума президент России Владимир Путин прокомментировал мнение некоторых лиц о том, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний.

«Не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю», — сказал Путин.

Дальний Восток для России сейчас «мейнстримовая точка», говорит Гращенков. Как отмечает эксперт, регион обладает большим экономическим потенциалом и из-за этого привлекает многие страны Азиатского региона.

«Здесь масса неразведанных геологоразведкой запасов. Здесь уникальная база для промышленного производства, достаточно качественный человеческий потенциал. Кроме того, общая незаселенность территории позволяет организовать новые зоны развития, который смогут с нуля стартовать с очень качественным потенциалом. Поэтому Дальний Восток привлекает инвесторов из Китая, Кореи и Японии, т. к. это возможность при небольшом количестве трудоспособного населения создать синергию между восточной экономикой и российской наработанной базой. Путин абсолютно прав в том, что Дальний Восток сегодня не балласт. О балласте можно говорить, если рассматривать его как сырьевую базу не беря во внимание экономический потенциал. Таким образом, Дальний Восток — это богатый и перспективный район», — заявил Гращенков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Дальний Восток существенно изменился за последние 20 лет, говорит политолог. Гращенков рассказал о достижениях региона в этом вопросе.

«Были достаточно серьезные инвестиции. Получилось развить дорожную инфраструктуру и портовые комплексы. Очень сильно декриминализировали многие районы, а именно Приморье, Хабаровск и Амурская область. За 20 лет в Приморье был сделан рывок от сырьевого придатка до развивающегося региона с большим потенциалом», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, на Восточном экономическом форуме прошлого года (ВЭФ-2018) Путин призывал инвесторов, приходящих на Дальний Восток, не находиться в плену стереотипов, ориентируясь на «вчерашний день». Российский лидер указывал на то, что нужно фокусироваться только на будущем.