Участник ВЭФ-2019 рассказал о шагах по развитию Дальнего Востока

Владивосток, 4 сентября. Участники стартовавшего Восточного экономического форума — 2019 положительно оценивают первый день работы мероприятия и не сомневаются в его практической пользе. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал участник ВЭФ, руководитель Комплекса корпоративных коммуникаций, член правления ОАО «АФК «Система» Андрей Теребенин.

По мнению собеседника ФАН, наиболее значимым в первый день форума стало обсуждение потенциала Дальнего Востока как территории опережающего развития (ТОР), а также мер, которые нужно предпринять — что уже делается и что будет делаться для того, чтобы ускорить экономическое развитие региона. Он отметил, что были рассмотрены реальные шаги в этом направлении. В частности, Теребенин обратил внимание на обсуждение условий участия зарубежных партнеров в этих проектах для привлечения иностранных инвестиций.

«Все было проработано — и меры, и реальные проекты. Было очень интересно послушать, что люди делают», — заметил он.

«Я, честно говоря, не думал, что механизм ТОР так хорошо продуман. Там делаются реально интересные вещи — и министерством по развитию Дальнего Востока, и Минэкономразвития. Теперь буду смотреть, какие производства здесь действительно можно будет разместить», — заявил Теребенин.

Собеседник ФАН также обратил внимание на хорошую организацию форума.

«Все очень хорошо подготовлено. Были очень толковые выступления. Я первый раз на форуме. Мне понравилось», — подытожил он.

Напомним, что Восточный экономический форум — 2019 открылся 3 сентября и будет работать до 9 сентября. В нем принимает участие несколько тысяч человек, среди которых — министры, главы регионов, государственные чиновники, предприниматели, а также российские и иностранные эксперты.

Ранее в Торгово-промышленной палате РФ рассказали о роли ВЭФ в развитии Дальнего Востока.