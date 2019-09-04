Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ озвучила вопросы к Deutsche Welle

Москва, 4 сентября. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит на заседание администрацию дирекции Deutsche Welle. Об этом по итогам второго заседания сообщил глава комиссии Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На сегодняшнее заседание был приглашен шеф-редактор московского бюро Deutsche Welle Инго Маннтойфель. Но, судя по всему, его не пустили к нам руководители дирекции «Немецкой волны», — рассказал Пискарев.

По словам члена фракции «Единой России», вопросы остались неразрешенными.

«Мы намерены обратиться к руководству «Немецкой волны», к администрации дирекции с просьбой прибыть к нам на комиссию. Мы здесь их радушно примем и получим ответы, на вопросы которые нас интересуют», — поделился идеей глава думской комиссии.

Призывы к москвичам выходить на несанкционированные митинги, по мнению парламентариев, являются нарушением закона. Пискарев отметил, что комиссии хотелось бы получить по этому поводу пояснения от руководства Deutsche Welle.

«Немецкая волна» аккредитована в Москве, ее сотрудники активно работают в России, уточнил парламентарий.

«Условием аккредитации является обязанность СМИ исполнять российские законы, — напомнил он. — Это международная практика».

Пискарев добавил, что комиссия намерена выяснить, планирует ли «Немецкая волна» и дальше работать в России, а также собираются ли ее сотрудники исполнять при этом российские законы.

Ранее Deutsche Welle ответила думской комиссии на приглашение принять участие в работе. В письме главы администрации генеральной дирекции телерадиокомпании Йоханнеса Хоффманна говорится, что сотрудники московского бюро не обладают необходимыми полномочиями для коммуникации с политическими институтами.

По мнению Хоффманна, для участия в заседании комиссии нет и правовой возможности, так как Deutsche Welle является субъектом публичного права ФРГ и в этой связи подотчетна немецким надзорным органам.

Для более детального обсуждения вопроса он пригласил главу комиссии Василия Пискарева в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором телерадиокомпании.