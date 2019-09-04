В Совфеде рассказали, что кроется за попыткой Рады отменить депутатскую неприкосновенность

Президент Украины Владимир Зеленский получил на подпись закон о снятии неприкосновенности с депутатов. Глава российской партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что благодаря этому шагу Украина будет разрушена как государство.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей раскритиковал инициативу украинских законодателей. По его словам, она направлена прежде всего на то, чтобы бороться с критиками власти.

«Я считаю, что данный закон противоречит основным принципам демократии. Страна, которая заявляет о том, что является демократическим государством, должна обеспечивать деятельность органа законодательной власти, причем полноценно. Это возможно только при наличии депутатской неприкосновенности. Она существует практически во всех странах, в том числе в Евросоюзе, в который так стремится Украина. Причем неприкосновенность не создает никаких препятствий для правоохранителей в тех случаях, когда депутаты нарушают закон», — говорит сенатор от Республики Крым.

По словам российского парламентария, в случае принятия закона под угрозой окажутся прежде всего те украинские политики, которые действительно отстаивают права граждан своей страны.

«Почему я считаю этот закон недемокатичным? Потому что те депутаты, которые прошли в парламент «снизу», окажутся незащищенными. Причем прежде всего депутаты из фракции «Слуга народа». Со снятием депутатской неприкосновенности Зеленский получает мощный рычаг давления на представителей фракции «Слуга народа», которые по личным убеждениям, в том числе обоснованным, не поддерживают те или иные действия президента, руководства парламента Украины», — рассуждает Сергей Цеков.

Политик провел параллель между отменой неприкосновенности и противозаконными действиями, к которым правоохранители на Украине нередко прибегают.

«Фактически это решение будет препятствовать возможности голосовать против тех решений, за которое высказалось большинство. Причем депутаты будут опасаться не порицания своих соратников, дело в том, что это большинство получает серьезный рычаг воздействия на народных избранников. Отсутствие депутатской неприкосновенности — это возможность прослушивания телефонов, помещений, в которых проживают депутаты, остановка автомобилей», — перечисляет председатель Русской общины Крыма.

В заключение он напомнил, что новый закон пытаются подать под соусом попытки борьбы с коррупцией. Сенатор добавил, что инициатива не имеет ничего общего с финансовыми правонарушениями.

«Отмену депутатской неприкосновенности нельзя отождествлять с борьбой с коррупцией. Потому что борьба с коррупцией — это целый комплекс мероприятий, который очень сложно реализовать. Поэтому еще раз повторюсь: данная инициатива направлена в первую очередь на борьбу с инакомыслием», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Он одержал победу во втором туре, его кандидатуру поддержало более 70% избирателей.