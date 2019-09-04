Участник ВЭФ от «Сколково» назвал главное преимущество форума 2019 года

Владивосток, 4 сентября. Большинство дискуссий на площадках Восточного экономического форума — 2019 (ВЭФ) во Владивостоке перешли на качественно новый уровень — с обсуждения возможных действий к отчетам о проделанных результатах. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

«Очевидно что за год, прошедший с прошлого форума, дискуссии строятся не только с точки зрения планов и проектов, но уже есть конкретные результаты — видна динамика процесса, — пояснил собеседник ФАН. — По тем проблемам, которые озвучивались в прошлом году, в этом году уже фиксируется частичное их решение. Вот это отрадно и это позитивно».

Сапрыкин, в частности, принял участие в сессии «Трансформация бизнеса через развитие его экосистемы» на одной из площадок ВЭФ-2019. Дискуссия была посвящена переходу предприятий от традиционных бизнес-моделей к построению единой системы. Такая модель включает всех участников процесса — от организаций по подготовке кадров до совокупности всех поставщиков и клиентов, а также необходимых для развития предприятия социальных объектов, например, дошкольных учреждений для детей сотрудников. Одним из ярких примеров такой экосистемы сегодня является сам инновационный центр «Сколково».

«Была очень сбалансированная по спикерам сессия: были коллеги из институтов развития, «РЖД», Трубной металлургической компании, Ростеха. Всегда приятно услышать разные точки зрения. Но самое главное, в чем мы сходимся, это то, что экосистемы перестали быть ругательным словом, которое касается только институтов развития», — поделился впечатлениями Сапрыкин.

По словам вице-президента Фонда «Сколково» сегодня многие крупные предприятия начинают понимать, как выстраивать экосистему. Многие крупные игроки рынка уже заинтересовались трансформацией своих бизнес-моделей в этом направлении.

«Речь идет не только о моногородах. Экосистема — такая вещь, которая позволяет решать задачи не только частной компании или конкретного моногорода, но и всего, что создает питательную среду вокруг бизнес-процесса, социального процесса. И сегодня в эту сторону смотрят очень многие игроки», — добавил Сапрыкин.

Пятый Восточный экономический форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В нем принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, руководители российских федеральных министерств и ведомств, главы дальневосточных регионов и представители бизнеса. Делегация Фонда «Сколково» также принимает участие в сессиях ВЭФ. Кроме того, резиденты наукограда представили в рамках форума свои разработки на стенде «Территория инноваций».