Фильм режиссера из США покажет катастрофический итог «умного голосования» Навального

Москва, 4 сентября. Американский режиссер Мигель Фрэнсис-Сантьяго представит документальный фильм «Русская рулетка» о последствиях «умного голосования» по совету блогера Алексея Навального. Фрэнсис-Сантьяго покажет, к чему приводит консолидированное голосование «за кого угодно, только не за кандидата от «Единой России».

Режиссер отметил, что последствия такого совместного голосования можно наблюдать в 180 километрах от Москвы — во Владимирской области. В прошлом году на выборах губернатора владимирцы консолидировано проголосовали против экс-главы региона, единоросса Светланы Орловой. Губернатором был выбран кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

Последствия такого совместного выбора стали видны уже через десять месяцев: в регионе наблюдается катастрофическая ситуация в медицине, ликвидированы крупные промышленные предприятия, заморожено дорожное строительство, а также из Владимирской области переехал всероссийский форум «Территория смыслов».

Режиссер решил показать в фильме «Русская рулетка», что же такое «умное голосование» на примере Владимирской области. В фильме представлены мнения экспертов, политологов, депутатов, чиновников, журналистов и сторонников Навального.

Режиссер отметил, что он всю жизнь прожил между двумя сверхдержавами и получил представление, что такое демократия. Фрэнсис-Сантьяго попытался найти ответ на вопрос, какое будущее может создать для России «умное голосование». «Гражданин мира» рекомендовал посмотреть фильм перед тем, как делать выбор 8 сентября.

«Русская рулетка» — это моя попытка понять, что за новую демократию предлагают русскому народу, и к какому итогу может привести выбор «за кого угодно, только не за кандидата от «Единой России», — отметил режиссер.

Команда Навального представила проект «Умное голосование» 3 сентября. В списки «умного голосования» включены кандидаты в Мосгордуму, рекомендованные Навальным. Блогер дал инструкцию своим последователям, за кого нужно голосовать. Очевидно, что Навальный руководствовался не здравым смыслом и критической оценкой кандидатов, а выбирал кого-то угодно, лишь бы не «единоросса».

По странному стечению обстоятельств 35 рекомендованных Навальным лиц из 45 оказались представителями КПРФ, что наталкивает на мысль о сговоре между главой так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и КПРФ. Кроме того, при детальном рассмотрении каждого кандидата становится понятно, что предложенные Навальным персоны оказались одна краше другой. Навальный предложил москвичам на выбор двух дебоширов, не слишком воспитанного судью, диванного коммуниста, продажного глупца и многих других интересных персонажей, думая, что они станут альтернативой самовыдвиженцам «партии власти».

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев обратил внимание на список кандидатов в Мосгордуму, за которых предлагает голосовать Навальный, и предположил, что блогер может использовать свой проект для сведения личных счетов с конкурентами по оппозиционному лагерю. Кроме того, журналистка Леся Рябцева и публицист Дмитрий Лекух отмечали, что проект Навального является очередным мошенничеством для того, чтобы представители так называемого ФБК смогли собрать деньги для комфортного «отдыха за границей».