В Госдуме оценили заявление Орешкина о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Москва, 4 сентября. Доходы россиян не могут быть условием перехода на четырехдневную рабочую неделю. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю станет возможным при повышении доходов населения и росте производительности труда.

«Восьмичасовой рабочий день почти по всей Европе, и в том числе в молодой советской России, был введен в начале XX века. Вряд ли можно сравнить доходы, производительность труда 1918 года, молодой советской России, и сегодняшние среднедушевые доходы населения России и производительность его труда», — выразила мнение Бессараб.

По ее словам, за этот век очень сильно изменились механизмы, оборудование. Люди стали жить намного лучше, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Почти у каждого сегодня есть автомобиль, в то время максимум, что было у среднестатистического рабочего [прошлых лет] — один пиджак, наверное, на всю семью», — пояснила она.

По словам депутата, в этой связи она бы подвергла сомнению слова Орешкина.

«Я не думаю, что доходы россиян и норму рабочего времени как-то можно сравнивать. По крайней мере сложно не согласиться с моими доводами по этому поводу», — указала собеседница ФАН.

Бессараб также убеждена, что, если Орешкин считает дискуссию о переходе на четырехдневную рабочую неделю преждевременной, то ему стоит поговорить об этом с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Она напомнила, что именно премьер озвучил соответствующее предложение на Международной конференции труда в Женеве, и оно вызвало живейший интерес и поддержку у 104 представителей разных стран — то есть мирового сообщества.

«Да, никто не говорил о том, что изменения необходимо вносить сегодня или завтра. Мы понимаем, что, скорее всего, это вопрос предстоящего десятилетия. Но то, как сегодня шагает прогресс, скорее всего, не более 10 лет», — обратила внимание член фракции «Единая Россия».

В России уже можно начинать эту дискуссию и говорить хотя бы о том, как делать постепенные шаги, например, перейти на сокращение пятничного рабочего времени, заметила парламентарий.

«Многие страны уже сегодня работают 35- или 36-часовую рабочую неделю. Возможно, России тоже пора об этом задуматься и потихоньку переходить на это время», — уточнила она.

Депутат также напомнила, что сейчас 36-часовая рабочая неделя предусмотрена для отдельных категорий россиян, работающих в опасных или вредных условиях.

«Мы надеемся, что под руководством [спикера Госдумы] Вячеслава Володина будет принята законодательная инициатива, подтверждающая право сельских женщин на 36-часовую рабочую неделю. И это первые шаги, которые предстоит сделать России», — отметила Бессараб.

Оценивая утверждение Орешкина, парламентарий заявила, что оно немного не соответствует историческим данным.