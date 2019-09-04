В Госдуме призвали ЕС перестать обвинять Россию во всех грехах и сесть за стол переговоров

Современная система безопасности в Европе невозможна без участия России, заявил член комитета Государственной думы по международным делам, депутат Антон Морозов, комментируя слова министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, который оценил роль России в решении глобальных кризисов.

Глава МИД Финляндии назвал Россию партнером в решении глобальных кризисов.

«Очень трудно представить решение (глобальных кризисов) без России, или решение, по которому Россия не являлась бы в каком-то смысле активным партнером», — сказал глава внешнеполитического ведомства Финляндии в интервью газете Financial Times.

Европейскому союзу следует активизировать усилия по улучшению отношений с Россией для того, чтобы повысить европейскую безопасность перед лицом международных конфликтов, трансатлантической напряженности, а также выхода Великобритании из ЕС, отметил Хаависто.

В Финляндии готовятся к председательству в Евросоюзе, и формируют ту внешнеполитическую повестку, которую будут в этом качестве продвигать, говорит Морозов. Как указывает парламентарий, в этом плане вопросы безопасности в Европе сейчас находятся первом месте.

«Америка, как известно, заинтересована в расширении своего военного присутствия в Восточной Европе, а это напрямую угрожает безопасности Европы, и особенно в контексте информационной политики по отношению к России. Поскольку очевидно, что если будут появляться новые военные базы, в том числе пусковые установки ракет средней и малой дальности, то Россия будет вынуждена нацеливать свои ракеты на точки, откуда будут запускаться эти ракеты противника. В итоге пострадают те государства, которые будут размещать эти военные базы», — заявил Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Поэтому ситуация довольно хрупкая, и Евросоюзу необходимо выстраивать отношения с Россией на конструктивной и переговорной основе, полагает парламентарий.

«Необходимо перестать обвинять Россию во всех грехах и садиться за стол переговоров, вырабатывая взаимоприемлемые решения с учетом национальных интересов и конструкции современной системы безопасности в Европе», — добавил он.

Кроме того, в Госдуме работают над улучшением отношений России и Европейского союза, подчеркивает депутат, прогресс уже есть.

«Подвижки уже есть. Мы постоянно контактируем с нашими европейскими коллегами. Мы видим, что настрой на улучшение взаимоотношений России и ЕС есть», — сказал собеседник ФАН.

Ранее в Хельсинки прошла встреча главы Финляндии Саули Ниинисте и президента РФ Владимира Путина. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений России и Финляндии и актуальные темы, касающиеся международной повестки, в том числе восстановление нормального диалога между РФ и Евросоюзом. Путин отметил, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с ЕС.