Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин и Моди заявили о приверженности принципу невмешательства в дела других стран

256
0 Оставить комментарий

Путин и Моди заявили о приверженности принципу невмешательства в дела других стран

Владивосток, 4 сентября. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили, что придерживаются принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам ХХ российско-индийского саммита.

«Стороны отметили необходимость дальнейшего укрепления многосторонности при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в мировых делах. Стороны подчеркнули верховенство международного права и свою приверженность целям и принципам Устава ООН, в том числе принципу невмешательства во внутренние дела государств-членов», — отмечается в документе.

Напомним, Нарендра Моди ранее прибыл во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 4 по 6 сентября. Путин и Моди посетили судоверфь «Звезда» и провели переговоры, в ходе которых, по словам президента РФ, согласовали солидный пакет двусторонних документов. Также Путин пригласил премьер-министра Индии на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться в будущем году в Москве, передает НСН. Кроме того, Путин сообщил, что намерен встретиться с Моди в Бразилии на саммите БРИКС, пишет «Газета.ру».

Отметим, что в Восточном экономическом форуме примут участие президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, а также премьер-министры Японии и Малайзии. Всего на ВЭФ в 2019 году ожидают более пяти тысяч гостей, сообщает «ФедералПресс».

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров