Захарова назвала памятные мероприятия в Польше примером переписывания истории

Москва, 4 сентября. Посвященные 80-летию начала Второй мировой войны мероприятия, которые прошли в Польше, превратились в беспрецедентный эпизод переписывания истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель дипломатического ведомства заявила, что в этом году мероприятия в Польше, посвященные годовщине начала Второй мировой войны, повергли в шок. По ее словам, Варшава превратила мемориальные мероприятия в действо, которое полностью подчинено некоему «единению свободного цивилизованного демократического мира против «сил зла».

«Сначала гитлеризма, потом коммунизма и, наконец, современного империализма, которое чуть ли не олицетворяет Россия. Это ярчайший пример переписывания истории. Только в этот раз все зашло слишком далеко и превратилось просто в какое-то настоящее мировое глобальное мракобесие», — сказала Захарова.

Российский дипломат также прокомментировала абсурдные заявления высокопоставленных лиц Польши. Речь идет о высказываниях президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что война для Польши закончилась только в 1989 году, с уходом СССР, и министра обороны республики Мариуша Блащака, который заявил об ответственности Москвы за неполученные Польшей от Германии репарации.

«Мы не успеем заниматься опровержением всех подобных фейков», — подчеркнула официальный представитель дипведомства.

Напомним, мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. На них Варшава пригласила своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства. Россия приглашение не получила.