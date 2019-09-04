Шойгу сообщил о новой стадии развития отношений РФ и КНР благодаря Путину и Си Цзиньпину

Москва, 4 сентября. Российско-китайские отношения вступают в новую фазу развития, в том числе в оборонной отрасли, благодаря лидерам двух стран. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

Руководитель военного ведомства подчеркнул, что Китай является ключевым стратегическим партнером России на международной арене. Шойгу также напомнил, что в 2019 году РФ и КНР отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.

«Благодаря усилиям лидеров России и Китая сегодня они вступают в новую стадию своего развития», — указал он.

По его словам, выражением основательности двусторонних отношений являются тесные дружеские отношения лидеров стран Владимира Путина и Си Цзиньпина. Военный министр напомнил, что в этом году прошло уже пять встреч на самом высоком уровне.

Шойгу обратил внимание на то, что РФ и Китай уделяют пристальное внимание реализации достигнутых договоренностей о развитии партнерства в оборонной сфере. По его словам, систематически проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, осуществляются контакты между генеральными штабами и военными образовательными учреждениями.