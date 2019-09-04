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Пугачева рассказала, что с ней происходит после пребывания на солнце

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Пугачева рассказала, что с ней происходит после пребывания на солнцеМосква, 4 сентября. Алла Пугачева призналась, что ей вредят солнечные лучи. Об этом артистка рассказала в своем Intagram-аккаунте.

Примадонна опубликовала в своем профиле новый пост, в котором поделилась с подписчиками, что испытывает проблемы от пребывания на солнце.

Артистка выложила селфи в соломенной шляпе. Вероятно, фото Алла Борисовна сделала в Латвии, на исходе пляжных летних каникул.

Оказалось, что даже недолгое нахождение на солнце мгновенно провоцирует у нее появление веснушек. 

На снимке, на котором крупным планом запечатлено лицо певицы, действительно можно разглядеть бледные рыжие точки.

Пугачева рассказала, что ей противопоказано находиться на солнце

Сама исполнительница предположила, что с веснушками к ней пришла новая молодость.

«Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. 5 минут в море и на солнце, — результат на лице. Веснушки. Может, это 7 молодость пришла?», — предположила артистка.

Судя по подписи к фото, к веснушкам Пугачева в целом относится неплохо, но все же предпочла бы, чтобы их не было. Зато фанаты высоко оценили веснушки звезды и сделали ей множество комплиментов.

«Прелесть прелестная».

«Они Вам очень идут!!! Очень мило!!!».

«Обожаю!!! Вы молоды всегда!!!».

«Красоту ни чем не испортить. Хорошего отдыха».

«Как я Вас понимаю! Та же ситуация с веснушками!».

«Веснушки — это ж мило». 

Пугачева с семьей — супругом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри — проводит каждое лето на берегу Рижского залива. Нередко компанию на отдыхе семье Примадонны составляет ее подруга и коллега Лайма Вайкуле. 

Супруги Пугачева и Галкин являются активными пользователями Instagram и регулярно делятся с подписчиками тем, что происходит у них в жизни. 

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Источник: Instagram.com/ alla_orfey
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