Мощный взрыв прогремел на шахте в Донецке, есть жертвы

Донецк, 4 сентября. Мощный взрыв прогремел на шахте имени Скочинского в Донецке. Об этом заявил журналистам в среду представитель пресс-службы МЧС Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, примерно в 09.30 (время совпадает с московским) произошел взрыв на территории шахты имени Скочинского.

«Погиб один человек — сотрудник шахты», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, в том числе спасатели. Обстоятельства и причины взрыва пока неизвестны.

Шахта имени Скочинского расположена на западе Донецка. До линии соприкосновения — менее 10 километров.