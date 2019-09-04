«Ночь выборов» впервые пройдет в Петербурге. ФАН-ТВ

«Ночь выборов» впервые пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал ее ведущий, глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Кроме того, в ходе прошедшей в Москве пресс-конференции он и другие организаторы сообщили о целях и городах, в которых будет проходить «Ночь», а также о перспективах акции.

«Это будет размашистое, мощное мероприятие в огромном креативном пространстве ARTPLAY. Организаторы рассчитывают собрать там более 300 человек», — сообщил Малькевич.

Он также сообщил, что планируется проведение телемостов между площадками «Ночи выборов» в Москве и Санкт-Петербурге.

Глава оргкомитета мероприятия, политтехнолог Дмитрий Гусев особо подчеркнул, что в мире больше нет акций, на которых «все могли собраться и обсудить, что происходит в стране и что происходит с выборами». Он добавил, что мероприятие создано «для тех, кто формирует политическую повестку в России». Поэтому в этом году оно будет носить закрытый характер.

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев заявил, что «это будет важный, полезный, интересный политический диалог». Кроме того, по его словам, мероприятие будет способствовать большей прозрачности выборов и привлечению молодежи к политике.