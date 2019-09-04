Сирия, 4 сентября. Авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» атакована боевиками с помощью двух беспилотников. Курды захватили университет в Хасаке . Боевики «Тахрир аш-Шам» взяли в заложники врача городской больницы в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли укрытия джихадистов в Алеппо, обмениваются с боевиками ударами на юге провинции Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совершила попытку нападения на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим».

Курды: превратили государственный институт в Хасаке в свою штаб-квартиру.

«Сирийская свободная армия» (ССА): провели кадровые чистки в своих рядах на севере Алеппо после ряда нападений на подконтрольных территориях.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»): заявили о том, что в ходе столкновения с САА на юге Идлиба якобы ликвидировали несколько военнослужащих.

Провинция Латакия

Боевики предприняли еще одну попытку атаки на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» на севере Латакии. Два беспилотника боевиков «Тахрир аш-Шам» были обезврежены ночью системами противовоздушной обороны авиабазы, как сообщил новостной портал SANA. Как передает порталу корреспондент, беспилотники были отправлены к базе боевиками, действующими в зоне Большого Идлиба. Позднее Министерство обороны РФ выпустило заявление, что дроны террористов были уничтожены в окрестностях базы с северо-западного направления. База продолжила работу в штатном режиме. За последние несколько системы ПВО пресекли десятки попыток террористических групп атаковать «Хмеймим» беспилотниками.

Провинция Алеппо

В рядах протурецких боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) произошли некоторые перестановки после серии покушений на полевых командиров и подрывов на подконтрольных им территориях провинции. Отдел «военной полиции» ССА сместил со своих постов часть высокопоставленных сотрудников, на пост начальника полиции в городе Аль-Баб назначали полковника Абудулу Насера Аль-Халафу. Был смещен со своего поста заместитель начальника полиции, как передал новостной портал Enab Baladi. Кадровые перестановки начались после серии подрывов мотоциклов в Азазе и Африне, ответственность за которые уже возлагают на курдских радикалов «Отрядов национальной самообороны» (YPG). Источник также получил информацию от сотрудников полиции о том, что в ближайшее время в Алеппо будет проведена еще одна широкомасштабная кампания по обеспечению безопасности, в ходе которой будут искать «курдских дезертиров», боевиков из состава ИГИЛ1 и дезертиров.

Сегодня рано утром подразделения Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь из тяжелой артиллерии по укрепления радикалов в пригородных районах города Алеппо, о чем сообщает новостной Twitter-канал Aleppo AMC. В районе Мухайсин правительственные силы ударили по укреплениям джихадистов «Тахрир аш-Шам». Сведения о пострадавших пока уточняются. Напомним. что в прошлом месяце группа боевиков проникла в промышленный район города и периодически обстреливала из минометов кварталы улицы Нил.

Провинция Идлиб

САА обстреляла джихадистов в районе города Кафр-Небель и на подступах к городу Кафр-Саджна в ответ на провокации на юге Идлиба с применением тяжелой артиллерии, сообщает портал Al Furat.

Как передает информагентство Halab Today TV, хирург-ортопед Осман Аль-Хассан был обстрелян боевиками «Тахрир аш-Шам» у контрольно-пропускного пункта поселка Ад-Дана, когда он возвращался с работы в больнице города Маарет-Мисрин. Машину врача обстреляли и протаранили, после чего она съела с дороги в канаву и перевернулась. Врач получил черепно-мозговую травму и огнестрельное ранение в ногу. В ответ на этот инцидент больница, где работал Осман Аль-Хассан, опубликовала заявление о приостановке всей своей деятельности из-за покушения боевиков на их сотрудника. В заявлении больницы также говорится, что ее работа не будет возобновлена, пока боевики не освободят их коллегу из-под стражи, а лица, ответственные за нападение, не будут привлечены к ответственности и не обязуются впредь не применять насилия по отношению к медицинскому персоналу. Группа медиактивистов также выразила свою обеспокоенность и осуждение в связи с похищениями и арестами гуманитарных работников боевиками альянса. Официального комментария от «Тахрир аш-Шам» об этом инциденте пока не поступало.

Боевики группировки «Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») заявили, что в ходе столкновения у города Иджаз на юге Идлиба ими якобы было ликвидировано несколько военнослужащих САА и союзных сил, как сообщает Aleppo AMC.

Провинция Хасака

По данным портала Sinaa News, курды из числа «Демократических сил Сирии» (SDF) захватили административный комплекс, где располагался Институт туризма и гостиничного бизнеса, а также Государственное управление по делам туризма. Курды превратили здание в штаб-квартиру для своих сотрудников «службы внутренней безопасности» «Асайиш». Боевики заменили все замки в здании, установили вокруг него контрольно-пропускные пункты и барьеры.

В городе Камышлы прогремел взрыв. Детали происшествия пока не известны как и количество пострадавших, как передает источник в сети Twitter Viva Revolt.

1 Организация запрещена на территории РФ.