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Клинцевич раскритиковал позицию МИД Болгарии по роли СССР в войне

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Клинцевич раскритиковал позицию МИД Болгарии о роли СССР в войне

Москва, 4 сентября. Российский сенатор Франц Клинцевич раскритиковал заявление МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы, которая откроется в Российском культурно-информационном центре в Софии в понедельник.

Ранее внешнеполитическое ведомство Болгарии призвало Россию не поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что борьба Советского Союза с нацистской Германией была освобождением Европы, напомнило «Утро.ру». Кроме того, болгарские дипломаты сочли выставку вмешательством во внутренние дела страны.

«Призыв МИД Болгарии не считать борьбу Советского Союза с нацизмом освобождением Европы, учитывая наши вековые дружественные связи с народом этой страны, вызывает глубокое сожаление. Опять политическая конъюнктура берет верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига», — прокомментировал член Совета Федерации России заявление болгарского МИД.

Клинцевич также выразил надежду, что заявление дипломатического ведомства Болгарии будет должным образом оценено жителями этой страны.

Посольство РФ в Болгарии выразило недоумение в связи с позицией МИД республики, сообщил Infox.ru. Российская дипмиссия подчеркнула, что выставка имеет исключительно информационно-просветительский характер и никак не связана с политикой, добавил НСН.

Ранее публицист и общественный деятель Армен Гаспарян в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление болгарского дипломатического ведомства. Его возмутила позиция Софии, Гаспарян потребовал жестко ответить на очередную попытку принизить роль СССР в освобождении Европы от нацизма.

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Источник: Пресс-служба члена Совфеда РФ Франца Клинцевича
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