ФЗНЦ призывает защитить силовиков от угроз со стороны «оппозиции» в Сети

Москва, 4 сентября. Фонд защиты национальных ценностей получил жалобы от граждан на угрозы в адрес семей сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали порядок на незаконных митингах так называемой «оппозиции» в Москве.

Пользователи Сети сообщили, что на платформе мессенджера Telegram был создан бот, который публикует персональные данные сотрудников силовых ведомств. Как отмечается в описании бота, полученные данные «оппозиционеры» собираются использовать для заведения дел в отношении силовиков, обеспечивающих порядок, и подачи жалобы в ЕСПЧ.

«Сбор и накопление массива данных о преступлениях совершенных со стороны сотрудников полиции, силовиков и провокаторов в гражданском… 5. Использование полученных данных для проведения люстрации после падения режима (все как в Украине)», — говорится в описании канала.

В Фонде отметили, что цели проекта попадают под диспозицию статьи 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни. Создатели бота занимаются сбором и распространением информации о частной жизни лица без его согласия. Кроме того, авторы бота занимаются подстрекательством к совершению преступлений.

«И это возвращает нас к извечному вопросу: кто будет сторожить сторожей?» — отмечают в ФЗНЦ.

Привлечь ответственных за сбор персональных данных сотрудников правоохранительных органов крайне сложно из-за отказа руководства Telegram предоставлять правоохранителям информацию о пользователях мессенджера, однако все же возможно. Доказательством тому является задержание политтехнолога Александра Устинова, владельца канала «Устинов троллит».

Тем не менее способ давления на руководство Telegram существует и был опробован пользователями из западных стран. Известно, что Telegram получает немалую часть дохода от продажи рекламы. Повлиять на политику мессенджера может отказ крупных компаний от рекламы.

Примером такого давления является кампания активистов Women, Action, & The Media против Facebook. Социальная сеть игнорировала просьбу активистов запретить распространение публикаций в сообществах, посвященных насилию над женщинами. Активисты обратились в крупные компании, в том числе Nissan UK, Specialty Natural Medicine, eReader Utopia и другие, с просьбой удалить рекламу из Facebook. Потеряв часть дохода, корпорация Марка Цукерберга предпочла откликнуться на просьбу активистов и удалить контент с насилием.

Сотрудники правоохранительных органов продемонстрировали свой профессионализм, обеспечив безопасность на незаконных митингах так называемой «оппозиции». Силовики действовали грамотно и аккуратно, не поддаваясь на провокации зачинщиков массовых беспорядков. Однако теперь личные данные, фотографии и другая тайная информация сотрудников оказалась под угрозой. В такой ситуации «сторожам» безопасности требуется защита, иначе фраза «все как в Украине» станет описанием ситуации в стране.

Несанкционированные акции, организованные кандидатами на выборы в Мосгордуму от «оппозиции», которых из-за фальсификаций на законных основаниях не зарегистрировали на выборы, прошли в столице в июле и в августе текущего года. Так называемым «оппозиционерам» отказали в регистрации на выборы из-за большого числа недействительных подписей. Например, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.