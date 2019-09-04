На Украине не нашлось желающих купить памятные монеты, посвященные томосу

Киев, 4 сентября. Аукцион по продаже памятных монет, выпущенных в честь предоставления томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не состоялся из-за отсутствия покупателей. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

Памятные монеты по случаю предоставления томоса Украине оказались неинтересны потенциальным покупателям. Ввиду отсутствия желающих приобрести памятные денежные знаки, Национальный банк страны был вынужден отменить аукцион, передает ТАСС.

Аукцион был запланирован на 29 августа 2019 года, и должен был пройти на площадке Универсальной товарной биржи, однако «не состоялся в связи с отсутствием заявок от участников». Информацию о несостоявшемся событии разместили на сайте банка.

Для покупателей были приготовлены золотые монеты номиналом 100 гривен, серебряные монеты номиналом 50 и 20 гривен, а также монеты из нейзильбера по 5 гривен. Стартовая цена устанавливалась на уровне розничных цен НБУ.

В настоящее время на Украине действует только одна каноническая православная церковь, ее возглавляет митрополит Онуфрий. Предыдущее руководство страны активно продвигало идею создания на Украине новой поместной православной церкви, которая не была бы связана с Московским патриархатом.

В конце 2018 года в Киеве была создана так называемая «новая церковь» Украины, которая образовалась в результате объединения двух неканонических церковных структур, функционировавших в стране. Руководителем новой «автокефальной церкви» стал «митрополит» Епифаний Думенко.