Захарова напомнила, как Россия помешала Западу закрыть Совбез ООН

Москва, 4 сентября. Россия приложит максимум усилий для обеспечения скоординированной работы главного органа ООН — Совета безопасности. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Спикер дипломатического ведомства РФ напомнила, что в середине нулевых на Западе господствовала концепция, что ООН необходимо закрыть, однако этому активно противодействовала Россия, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Прямая агрессия в отношении членов Совбеза ООН, фальсификации, которые позволили себе США — это был удар по Совбезу, именно эти кадры (имеется в виду пробирка Колина Пауэлла — прим.ФАН) облетели весь мир, а потом использовались в качестве доказательства», — напомнила Захарова.

По ее словам, Россия в ходе председательства в Совете безопасности ООН проведет два министерских заседания. Захарова уточнила, что главным мероприятием российского председательства станет открытое министерское заседание Совбеза на тему взаимодействия ООН с региональными и субрегиональными организациями, поддержания мирового порядка и безопасности, вклада ОДКБ, СНГ и ШОС в борьбу с международным терроризмом.

«В фокусе внимания будут практические усилия указанных объединений по противодействию терроризму, связанным с ним явлениями на пространстве Евразии, в том числе торговле наркотиками, оружием, людьми, культурными ценностями и так далее», — сказала спикер МИД России.

Напомним, в конце августа глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров рассказал о задачах, которые ставит перед собой Москва в период председательства в Совбезе ООН. Как отметил российский министр, одно из главных мероприятий запланировано по проблемам содействия африканцам в решении их проблем в сфере кризисов и конфликтов.

Отметим, что 1 сентября председательство в Совбезе ООН на 30 дней перешло к России. Оно совпадает с открытием 74-й сессии Генассамблеи.