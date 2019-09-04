Пучков рассказал, как стал «Гоблином»

Санкт-Петербург, 4 сентября. Писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков рассказал, как он решил заняться переводом фильмов, а также раскрыл происхождение своего прозвища.

Пучков сообщил, что получил кличку, когда служил в милиции и работал в уголовном розыске.

«Гвардейцев, десантников называют гоблинами, и нас называли гоблинами. А я поскольку был старший, то так как-то прилипло», — сообщил блогер.

Кроме того, Пучков рассказал, что переводами начал заниматься еще на службе. По словам блогера, к этому его подтолкнуло плохое качество переводов иностранных фильмов.

«Когда смотришь хороший добротный фильм: замечательный сценарий, отличная режиссура, великолепная актерская игра, а перевод отвратительный — люди даже понять не могут, чем этот фильм так хорош», — подчеркнул «Гоблин».

Пучков рассказал, что начал переводить фильмы в 1995 году и с тех пор не может остановиться, поскольку, как он заявляет, у него это получается лучше, чем у многих других. По словам «Гоблина», тогда же родилась история с использованием ненормативной лексики в озвучке иностранных фильмов. Как отметил Пучков, нецензурная брань повышает интерес к произведению. По его словам, в США к этому пришли еще в 1980-е годы.

Также Пучков сообщил, что достаточно негативно относится к поправкам о запрете использования ненормативной лексики в кинопрокате, которые вступили в силу 1 июля 2014 года. Из-за этих изменений «Гоблин» лишился одного из источников дохода, хоть переводы и не являются главными в его деятельности.

«С моей точки зрения, у всего в этой жизни есть свой уголок. Нецензурная брань в моем понимании — это специальный язык для мужиков, на котором мы разговариваем на рыбалках, на охоте, в бане и на службе. Это нормально, там, где нет женщин и детей. Я без вас знаю, что хорошо, а что не хорошо», — заявил Пучков в интервью телеканалу «МИР24».

Кроме того, блогер сообщил, что начал уходить в Интернет около 20 лет назад. Он отметил, что в то время было очень сложно с визуальным контентом, но можно было создать сайт и что-то писать на нем.