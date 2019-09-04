Порошенко грозит тюрьма за кражу базы отдыха у слепых украинцев

У входа в здание Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, где должен был состояться очередной допрос экс-президента страны Петра Порошенко, прошел митинг с требованием его скорейшего ареста — правда, по весьма странному поводу. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте событий и выяснил, что возмутило активистов.

На сегодняшний день количество украинцев, желающих, чтобы Порошенко отправился в тюрьму, превышает все мыслимые пределы. Этого хотят сотни тысяч пенсионеров, бюджетников, депутатов, силовиков и представителей самых разных профессий. За пять лет своего правления экс-президент умудрился испортить жизнь многим согражданам. Но есть и те, кто желает Порошенко тюрьмы особенно сильно, и они хотят сообщить ему об этом прямо в лицо.

Как известно, на экс-президента уже заведено 12 уголовных дел, большинство из которых — по инициативе Андрея Портнова, видного юриста и бывшего соратника экс-президента Виктора Януковича. По некоторым из них Порошенко время от времени вызывают на допросы, к которым тот относится довольно избирательно. Дважды он являлся для дачи показаний, а несколько раз просто игнорировал повестки следователей. Впрочем, 4 сентября, по слухам, он точно должен был явиться в Госбюро расследований.

К 10 утра возле здания ГБР уже собралась группа из десятков людей, требующих ареста бывшего главы государства, и журналистов. Акция протеста проходила под лозунгом «Зачем миллиардер отобрал базу отдыха у слепых?» Участники митинга требовали возбудить уголовное дело против Порошенко по довольно неординарному поводу — за незаконный захват базы отдыха украинского общества слепых «Ивушка».

Ранее Порошенко, конечно, обвиняли в рейдерских захватах — например, в приватизации и последующей продаже оборонного завода «Кузня на Рыбальском». Или в поставках на донбасский фронт некачественной техники и амуниции. В общем, президента винили в каких-то крупных и серьезных экономических преступлениях, где фигурировали десятки миллионов гривен. На этом фоне давняя попытка отнять у слепых граждан единственный санаторий обнажала полное моральное падение экс-президента Украины.

По словам участников пикета, рейдерская атака на базу «Ивушка» — давнее дело рук Порошенко, когда тот еще даже и не мечтал стать президентом. В начале «десятых» годов миллиардер якобы пытался завладеть имуществом базы, расположенной в элитном пригороде Киева — Козине. Мотивом для отъема имущества у слепых было то, что работникам компании Порошенко не хватало мест для отдыха.

Поэтому владелец кондитерского гиганта «Рошен» хотел присоединить комплекс «Ивушка» к своей базе отдыха «Чайка». Для этого юристы Порошенко пытались использовать подставное юридическое лицо — некое ОАО «Союз-Инвест», через которое планировалась последующая перепродажа базы другим лицам.

Подобные силовые захваты на современной Украине — суровая обыденность. Тот же Порошенко за свою карьеру совершил таких не менее десятка. Но именно «Ивушку» и ее слепых обитателей не простили президенту-олигарху активисты.

«Глава ГБР Труба, накажи Порошенко!» — скандировали участники акции.

В руках они держали плакаты с надписями «Порошенко отобрал у слепых санаторий» и «Мародеров — за решетку!». Впрочем, время шло, а экс-президент все не появлялся. Вскоре стало известно, что он перенес свой визит к следователям на два часа дня.

В этот момент энтузиазм активистов тут же слегка поугас, и они активно начали раздавать интервью журналистам — пока те не разъехались по редакциям. И правда, многие телегруппы, узнав, что экс-президент приедет позже, срочно начали сворачиваться. Желающих ждать приезда Порошенко на сентябрьской жаре до 14 часов среди прессы не оказалось. Тем более, что, как выяснилось впоследствии, Порошенко не приехал на допрос и позже. Видимо, устал заседать в Раде.

Напомним, в последний раз Порошенко пришел на допрос в ГБР 12 августа. Тогда беседа пятого президента Украины со следователями длилась два часа, причем, по слухам, Порошенко толком не ответил ни на один из вопросов. Поэтому директор ГБР Роман Труба заявил, что следующий его допрос будет проведен с применением полиграфа.

«В этом нет ничего страшного, пусть Петр Алексеевич не переживает», — добавил Труба.

Точная дата следующего допроса Порошенко пока неизвестна. Но нет сомнений, что и к следующему его визиту в ГБР активисты придумают что-то нестандартное. Так, в один из приездов на допрос экс-президента пытались забросать яйцами, от которых он ловко увернулся. А в первый приезд в ГБР на капот машины Порошенко забрался ветеран АТО, желавший лично предъявить ему претензии за некачественную амуницию на фронте.